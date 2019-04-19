Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Berker, tüp bebek yöntemiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Tüp bebek ile doğan bebekler ne kadar sağlıklıdır?
Normal şekilde doğan çocuklar kadar sağlıklıdır.
Bazı durumlarda ise Mikroenjeksiyon uygulaması yapılmakta ve sperm sayısının az olmadığı vakaların tedavisi yapılmaktadır.
Tüp bebekte düşük riski, normal doğuma göre yüksek midir?
İki tür gebelikte de eşit derecede risk bulunmaktadır.
Tedavi süresi ne kadardır?
Bu süre ortalama 15-25 gün çerçevesindedir.
Söz konusu süre ilaç kullanımından transfer işlemine dek geçen zamana tekabül eder.
Tedavide kullanılan ilaçlar hangi sorunlara yol açar?
İlaçların yol açtığı tek sorun, bazı hastalarda karşılaşılan yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromudur. Bunun dışında kanser, erken menopoz, kilo alınması gibi etkiler görülmemektedir.
Transferin ardından gebelik testine dek yatmak gerekir mi?
Ağrı benzeri bir şikayet olmaması halinde hasta ertesi gün rutin yaşantısına döner.
Tüp bebek ile doğan bebekler ne kadar sağlıklıdır?
Normal şekilde doğan çocuklar kadar sağlıklıdır.
Bazı durumlarda ise Mikroenjeksiyon uygulaması yapılmakta ve sperm sayısının az olmadığı vakaların tedavisi yapılmaktadır.
Tüp bebekte düşük riski, normal doğuma göre yüksek midir?
İki tür gebelikte de eşit derecede risk bulunmaktadır.
Tedavi süresi ne kadardır?
Bu süre ortalama 15-25 gün çerçevesindedir.
Söz konusu süre ilaç kullanımından transfer işlemine dek geçen zamana tekabül eder.
Tedavide kullanılan ilaçlar hangi sorunlara yol açar?
İlaçların yol açtığı tek sorun, bazı hastalarda karşılaşılan yumurtalıkların aşırı uyarılması sendromudur. Bunun dışında kanser, erken menopoz, kilo alınması gibi etkiler görülmemektedir.
Transferin ardından gebelik testine dek yatmak gerekir mi?
Ağrı benzeri bir şikayet olmaması halinde hasta ertesi gün rutin yaşantısına döner.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.