Midenin tiryakisi!

Çağın vebası kanser, hızla yayılıyor. Sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Sindirimin en önemli halkası olan midede oluşan kanser ise erkeklerde ve kadınlarda 50'li yaşlardan sonra sık görülüyor. Hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, kusma, iştahsızlık ve karın ağrısı şikayetlerine yol açan mide kanserinde erken teşhis ve tedavi önem taşıyor. İstinye Üniversitesi Liv Hospital Bahçeşehir Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ümit Koç, mide kanserinden korunmanın ipuçlarını veriyor.
SOSİS VE SUCUĞA DİKKAT!
Tütsülenmiş, mangalda fazla pişmiş ve çok sıcak besinler, mide kanseri için risk oluşturuyor. Pastırma, sosis ve sucuk gibi işlenmiş etlerde bulunan 'nitrozaminler' isimli bakteri, mide kanserine davetiye çıkartıyor. Taze sebze ve meyveler, tahıllar, baharatlar, çay ve kahve gibi içecekler mide kanserinden koruyor. Doç. Dr. Ümit Koç, mide koruyucu ilaçların 5 yıldan uzun süre kullanılmamasını öneriyor. Mide asit salgısını azaltan bu ilaçların kansere zemin hazırladığını söylüyor.
SOSİS VE SUCUĞA DİKKAT!
Tütsülenmiş, mangalda fazla pişmiş ve çok sıcak besinler, mide kanseri için risk oluşturuyor. Pastırma, sosis ve sucuk gibi işlenmiş etlerde bulunan 'nitrozaminler' isimli bakteri, mide kanserine davetiye çıkartıyor. Taze sebze ve meyveler, tahıllar, baharatlar, çay ve kahve gibi içecekler mide kanserinden koruyor. Doç. Dr. Ümit Koç, mide koruyucu ilaçların 5 yıldan uzun süre kullanılmamasını öneriyor. Mide asit salgısını azaltan bu ilaçların kansere zemin hazırladığını söylüyor.
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