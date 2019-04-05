Diyabet ihmale gelmiyor! Konserve besinler kan şekerini yükseltiyor

Toplumda şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, adeta bir salgın gibi yayılıyor. Yediden yetmişe herkeste görülebilen ve hayatı tehdit eden bu hastalık, ihmale gelmiyor. ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, ezber bozan bilgilerini diyabet hastalarıyla paylaşıyor. Diyabetin yalnızca 'doğru beslenerek' tedavi edildiğini söylüyor. Diyabetsiz bir hayat için önerilerini sıralayan Dr. Hyman, konserve gıdaların kan şekerini yükselttiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor: