Bugünkü
Takvim

Diyabet ihmale gelmiyor! Konserve besinler kan şekerini yükseltiyor

Hayatı tehdit eden diyabet, ihmale gelmiyor. Konserve besinler, kan şekerini yükseltiyor. . , “Paketli tüm gıdalardan uzak durun. Yalnızca taze ürünler tüketin” uyarısında bulunuyor.

Toplumda şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, adeta bir salgın gibi yayılıyor. Yediden yetmişe herkeste görülebilen ve hayatı tehdit eden bu hastalık, ihmale gelmiyor. ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, ezber bozan bilgilerini diyabet hastalarıyla paylaşıyor. Diyabetin yalnızca 'doğru beslenerek' tedavi edildiğini söylüyor. Diyabetsiz bir hayat için önerilerini sıralayan Dr. Hyman, konserve gıdaların kan şekerini yükselttiğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSağlık HaberleriDiyabet ihmale gelmiyor! Konserve besinler kan şekerini yükseltiyor
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri