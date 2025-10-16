PODCAST CANLI YAYIN

TOGG T10X fiyatında büyük şok! 200 bin TL indirim yolda

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG T10X için heyecan verici bir kampanya hazırlığı gündemde. ÖTV düzenlemelerinin ardından fiyatı 1,8 milyon TL’ye kadar çıkan model için şirketin yeni bir indirim planı üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

Otomobil tutkunları, TOGG T10X'in yeniden ulaşılabilir seviyelere çekilmesini bekliyor.

🚗 TOGG T10X Fiyatında Beklenmedik Yükseliş

2025 yılı içerisinde fiyatlarında artış yapmayan TOGG, ÖTV oranlarındaki değişimin ardından liste fiyatlarını güncellemek zorunda kaldı.

  • Kısa menzilli versiyonun fiyatı 1,4 milyon TL'den 1,8 milyon TL'ye yükseldi.

  • Ancak uzmanlara göre sadece vergi farkı eklendiğinde bu artışın 1,6 milyon TL seviyesinde kalması bekleniyordu.

Bu fark, TOGG'un yeni fiyatlandırma stratejisini yeniden gündeme getirdi.

⚡ Rakip Modeller Arasındaki Fiyat Dengesi

TOGG'un bulunduğu segmentte rekabet giderek kızışıyor.

  • Opel Frontera gibi benzer özelliklere sahip SUV modeller 1,55 milyon TL bandında satılıyor.

  • Tesla'nın yeni kasası ise 2,2 milyon TL fiyat etiketiyle alıcı buluyor.

Bu tablo, yerli otomobilin yeni fiyat adımlarının pazarda önemli bir etki yaratabileceğini gösteriyor.

💸 İndirim Beklentisi Güçleniyor

Sektör kaynakları, TOGG'un fiyat dengesini korumak amacıyla 200 bin TL'ye varan bir kampanya indirimi hazırlığında olduğunu öne sürüyor.
Bu indirimin özellikle kısa menzil versiyonunda uygulanması bekleniyor. Eğer planlanan adım hayata geçerse, TOGG T10X'in fiyatı yeniden 1,6 milyon TL bandına gerileyebilir.

🔋 Yeni Dönemde Hedef: Ulaşılabilir Yerli Otomobil

TOGG'un amacı, elektrikli otomobili geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmak ve yerli üretimin avantajını korumak. Bu nedenle markanın yıl sonuna kadar özel kampanyalarla tüketici ilgisini artırması bekleniyor.

Tüm gözler şimdi TOGG'un resmi açıklamasında. Eğer planlanan indirim hayata geçerse, T10X yerli otomobil pazarında yeniden fiyat-performans lideri olma yolunda güçlü bir adım atmış olacak.

