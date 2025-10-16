TOGG T10X fiyatında büyük şok! 200 bin TL indirim yolda

Bu tablo, yerli otomobilin yeni fiyat adımlarının pazarda önemli bir etki yaratabileceğini gösteriyor.

Tesla'nın yeni kasası ise 2,2 milyon TL fiyat etiketiyle alıcı buluyor.

Opel Frontera gibi benzer özelliklere sahip SUV modeller 1,55 milyon TL bandında satılıyor.

Ancak uzmanlara göre sadece vergi farkı eklendiğinde bu artışın 1,6 milyon TL seviyesinde kalması bekleniyordu.

Kısa menzilli versiyonun fiyatı 1,4 milyon TL'den 1,8 milyon TL'ye yükseldi.

💸 İndirim Beklentisi Güçleniyor

Sektör kaynakları, TOGG'un fiyat dengesini korumak amacıyla 200 bin TL'ye varan bir kampanya indirimi hazırlığında olduğunu öne sürüyor.

Bu indirimin özellikle kısa menzil versiyonunda uygulanması bekleniyor. Eğer planlanan adım hayata geçerse, TOGG T10X'in fiyatı yeniden 1,6 milyon TL bandına gerileyebilir.