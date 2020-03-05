4 bin lira maaşla Mart ay banka iş ilanları... TEB ve Yapı Kredi Bankası tarafından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az lise mezunu adaylar arasından farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi. Tecrübeli ve tecrübesiz adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuru detayları, alım yapılan kadrolar, başvuru genel şartları ve başvuru linki haberimizde. İşte banka personeli alımı ilanları.

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