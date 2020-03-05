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ve TEB en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları nedir? 4 bin lira maaşla...

Mart ayı ile beraber lar personel alım ilanlarına devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'nin 2 büyük bankası olan Bankası ile Türk Ekonomi Bankası personel alım ilanlarını açıkladı. Yapılan açıklamada en az lise mezunu alım yapılacak. İlana başvuru yapacak adayların internet üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir. TEB ve YKB tarafından yayımlanan duyurularda başvuru genel şartları detayları bu sayfada yer alacak. Farklı şehirlerde bulunan banka şubelerine yapılan personel alımında başvuru detayları...

  • Memurlar
  • 05.03.2020 09:42
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.03.2020 09:44
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4 bin lira maaşla Mart ay banka iş ilanları...

4 bin lira maaşla Mart ay banka iş ilanları... TEB ve Yapı Kredi Bankası tarafından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az lise mezunu adaylar arasından farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi. Tecrübeli ve tecrübesiz adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuru detayları, alım yapılan kadrolar, başvuru genel şartları ve başvuru linki haberimizde. İşte banka personeli alımı ilanları.

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