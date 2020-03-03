Mart ayının ilk günlerinde Kızılay personel alımlarına hız verdi. Bu anlamda Kızılay 4 ve 6 lira maaşla eleman alacak. Takvim.com.tr olarak sayfamızda detayları verdik. Kızılay ilanlarına başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvurular için https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx sayfasını kullanabilirsiniz. Yayımlanan ilanlarda 1 kadroya en az lise , diğer kadrolara ise üniversite mezunu personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımında başvuru detayları ve her kadro için başvuru şartları takvim.com.tr'de

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