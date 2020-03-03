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şartsız Mart 2020 4-6 Bin TL maaşla iş ilanları yayımladı: İşte Kızılay başvuru ekranı ve şartları

Türk ı art arda ilanlar yayımladı. Mart 2020 döneminde yapılacak personel alımında adaylar farklı kadrolarda ve şehirlerde istihdam edilecek. Kızılay personel alımı başvuru detayları, başvuru özel şartları ve başvuru ekranı haberimizde. Kızılay tarafından yayımlanan personel alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da aktarıldı. Kızılay personel alımı ilanına başvuru yapacak adaylardan belirtilen bölümlerden mezun olma şartının yanı sıra Kızılay'ın gerçekleştirdiği projelerde de görev alacak deneyime sahip olma şartı da arandığı görüldü. Kızılay personel alımı ilanı detayları haberimizde...

  • Memurlar
  • 04.03.2020 10:01
  •  - 
  • Son Güncelleme: 04.03.2020 10:01
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KPSS şartsız 4-6 Bin TL maaşla iş ilanları yayımladı!

Mart ayının ilk günlerinde Kızılay personel alımlarına hız verdi. Bu anlamda Kızılay 4 ve 6 lira maaşla eleman alacak. Takvim.com.tr olarak sayfamızda detayları verdik. Kızılay ilanlarına başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvurular için https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx sayfasını kullanabilirsiniz. Yayımlanan ilanlarda 1 kadroya en az lise , diğer kadrolara ise üniversite mezunu personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımında başvuru detayları ve her kadro için başvuru şartları takvim.com.tr'de

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