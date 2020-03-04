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başvuru iş ilanları... 5 Mart şartsız ve alımı başvuru şartları nedir?

başvuru iş ilanları... İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda bünyesine , ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. İşte personel alımının başvuru detayları ve şartları. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. Büro personeli Ülke çapında örgütlenmesi olan , gibi bakanlıkların il ve ilçe örgütlenmelerinde görev alan düz memurlardır.

  • Memurlar
  • 05.03.2020 09:53
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 09:53
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KPSS'siz büro memuru ve İHA pilotu alımı ilanı yayımlandı

KPSS şartsız İHA pilotu ve büro memuru alımı yapılacak. Son dönemde oldukça popüler olan Drone pilotluğu için rekor başvuru geliyor.
KPSS'siz İHA pilotu ve büro personeli alınacak. İŞKUR üzerinde ilan yayımlayan Bozüyük Belediyesi , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağını duyurdu. Mezuniyet şartı olmadan, ilkokul, orta okul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuruların bugün başladığı ve 5 Mart 2020 tarihine kadar alınacağına yer verildi. İşte İŞKUR başvuru iş ilanları...

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