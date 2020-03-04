KPSS şartsız İHA pilotu ve büro memuru alımı yapılacak. Son dönemde oldukça popüler olan Drone pilotluğu için rekor başvuru geliyor.

KPSS'siz İHA pilotu ve büro personeli alınacak. İŞKUR üzerinde ilan yayımlayan Bozüyük Belediyesi , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağını duyurdu. Mezuniyet şartı olmadan, ilkokul, orta okul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuruların bugün başladığı ve 5 Mart 2020 tarihine kadar alınacağına yer verildi. İşte İŞKUR başvuru iş ilanları...

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