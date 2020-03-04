İtfaiye adayları merakla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak alımı bekliyorlar. Bugün gelen haber ise bekleyenleri sevindirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, memur olarak istihdam edilmek üzere itfaiyeye sınavla 300 personel alacak. Sınav girecek adaylar, 30 Mart-3 Nisan tarihlerinde, belediyenin internet sitesinde paylaşılan formlara ulaşarak başvuru sürecini başlatacaklar. Adayların başvuru süreci, İtfaiye Dairesi Başkanlığında sağlık personeli gözetiminde yapacakları boy ve kilo ölçümünün ardından tamamlanmış olacak. Peki İtfaiyeci nasıl olunur?

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