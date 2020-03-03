2020 Mart ayı belediyelere personel alımları zabıta, güvenlik görevlisi ve işçi alımı üzerine yoğunlaşmış durumda. Belediyeye KPSS'siz zabıta büro ve güvenlik görevlisi alımı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi aracılığıyla bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan bir dizi duyuruda belediyeler bünyesine en az ortaokul mezunu adaylar arasından beden işçisi, özel güvenlik görevlisi, büro personeli, zabıta görevlisi ve danışma memuru alımı yapılacağına yer verildi. Biz de bu haberimizde ilanların detaylarına yer verdik. İşte İŞKUR başvuru iş ilanları takvim.com.tr'de

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