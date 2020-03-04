Mart ayına girdiğimiz şu günlerde İŞKUR en az ilkokul mezunu personel ve memur alımı yapıyor. Bu bağlamda vatandaşlar personel ve memur alım ilanlarına akın etmiş durumdadır. İŞKUR tarafından yapılan duyuruda adaylar arasından farklı kurumlara personel, işçi ve memur alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartsız ve 60 KPSS şartı ile kamuya yapılan personel alımında başvuru ayrıntıları yazımızın devamında. İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu bu sayfa üzerinden yapması gerekmektedir. İşte İŞKUR personel alım kadroları ve ilanları detayları takvim.com.tr'de...

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