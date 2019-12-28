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  • 28.12.2019 15:56
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 16:00

personel alımı yaş ve değişti! PTT ...

personel alımı yaş ve mezuniyet şartları oldukça fazla merak ediliyor. PTT personel alımları her daim araştırılanlar arasında yer alıyor. Yapılacak olan personel alımlarında personellerin başvurularda belirlenen genel şartları karşılıyor olması gerektiği bildirildi. Belirtilen şartları karşılayamayan adayların başvurularının geçersiz sayılacağı açıklandı. Farklı pozisyonlar için yapılacak olan personel alımında adayların başvuru şartlarını çok iyi okumaları gerektiği bildirildi. Takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz. PTT sözleşmeli personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı. Ancak yeni yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte beklentiler arttı. İlanın yakın zamanda yayında olması bekleniyor.

PTT yeni dönem personel alım şartları değişti

PTT bünyesine tam zamanlı yeni personellerin alınacağı açıklandı. Yapılacak personel alımı ile ilgili detaylar haberimizin devamında sizlerle...
PTT personel alımı 2019 başvuruları başladı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. 2019 PTT personel alımı son dakika duyurusu bekleniyor. Türkiye'nin köklü kurumları arasında yer alan PTT, Sözleşmeli Personel Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. PTT tarafından hazırlanan yönetmelikte; kurumda çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında maddeler yer aldı. İşte PTT personel alım süreci ve tüm gelişmeler takvim.com.tr adresindedir.

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