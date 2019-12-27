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  • 28.12.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 09:42

2020 yapılacak? , hangi meslekler var?

'da çalışmak isteyen binlerce vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da kalifiye iş gücü açığını dışı ülkelerden kapatacak yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde devlet yetkilileri çalışmalarını hızlandırdı. 2020 ı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve kadrolar neler? soruları Almanya'da çalışmak isteyen kişiler tarafından merakla araştırılıyor. Almanya'da 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek olan Nitelikli İşçi Göç Yasası ile Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden kalifiye işçilerin Almanya'ya getirilmesi hedefleniyor. Peki, ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve kadrolar neler? İşte detaylar...

İŞKUR 2020 Almanya işçi alımı ne zaman yapılacak?

Almanya işçi alımı 2020! Almanya'da nitelikli işçi sıkıntısı yaşanıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki nitelikli işçi sıkıntısına dikkat çekti. Haberin bültenlerde yayınlanmasının ardından yurt dışında çalışma hayalı kuranlar araştırma yapmaya başladı. Bu bağlamda
İŞKUR ile işçi gönderimi tekrar gündeme geldi. Almanya'da sağlık sektörü dışında özellikle internet teknolojileri (IT), metal ve ağır sanayi, aşçılık ve gastronomi ile inşaat alanında önemli işgücü açığı bulunuyor. Peki, İŞKUR 2020 Almanya işçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve kadrolar neler? İşte detaylar...

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