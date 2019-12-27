Almanya işçi alımı 2020! Almanya'da nitelikli işçi sıkıntısı yaşanıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki nitelikli işçi sıkıntısına dikkat çekti. Haberin bültenlerde yayınlanmasının ardından yurt dışında çalışma hayalı kuranlar araştırma yapmaya başladı. Bu bağlamda

İŞKUR ile işçi gönderimi tekrar gündeme geldi. Almanya'da sağlık sektörü dışında özellikle internet teknolojileri (IT), metal ve ağır sanayi, aşçılık ve gastronomi ile inşaat alanında önemli işgücü açığı bulunuyor. Peki, İŞKUR 2020 Almanya işçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve kadrolar neler? İşte detaylar...

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