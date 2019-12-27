Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı. Bu açıklamayla işsizlik maaşları da belli oldu. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i oranında oluyor. İşsiz kalan ve uzun bir süre iş bulamayan kişilerin özellikle araştırdığı işsizlik maaşı nedir? İşsizlik maaşını kimler alabilir? Bir hizmet akdine bağlı çalışan sigortalılar, sandıklara bağlı sigortalılar, çalışma vizesiyle çalışan yabancılar işsizlik sigortasından yararlanabilir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ