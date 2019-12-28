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  • 28.12.2019 11:40
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 11:42

ve personel alımına başladı-2600 TL maaş... İşte BİM ve A101 alım kadroları

İŞKUR üzerinden ve 2020 yılı personel, işçi ve eleman alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. BİM ve A101 personel alım kadroları açıklandı. Haberimizde yer alan maddelerden bu kadroları görebilirsiniz. Mağaza elemanı, perakende satış elemanı, mağaza mal kabul personeli ve daha onlarca iş kadrosu için personel arayan BİM iş başvurusu için gerekli linkleri ve diğer bazı detayları haber içeriğimizde bulabilirsiniz. BİM ve A101 marketler tarafından yayımlanan duyurularda , personel alımı başvurularının başladığına yer verildi. İlana başvurular Bim ile A101 marketlerden yapılmaktadır. Öte yandan internet üzerinden de BİM ve A101 marketlere başvuru alınmaktadır.

BİM ve A101 personel alımına başladı-2600 TL maaş...

İŞKUR üzerinden A101 ve BİM 2020 yılı personel, işçi ve eleman alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.) çeşitli münhal kadrolar için personel alımına tüm hızıyla devam ediyor. BİM internet sitesinden duyurulan açıklamaya göre; En az ortaöğretim mezunu erkek ve bayan genç personel adayları aranmakta. BİM iş başvurusu ve diğer hususlarla alakalı bağlantıları ve bilgileri haber içeriğimizde sizlere aktarıyoruz. Peki İŞKUR üzerinden hangi şubelerine personel alımı yapacak? Bim ve A101 marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

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