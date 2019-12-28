İŞKUR üzerinden A101 ve BİM 2020 yılı personel, işçi ve eleman alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.) çeşitli münhal kadrolar için personel alımına tüm hızıyla devam ediyor. BİM internet sitesinden duyurulan açıklamaya göre; En az ortaöğretim mezunu erkek ve bayan genç personel adayları aranmakta. BİM iş başvurusu ve diğer hususlarla alakalı bağlantıları ve bilgileri haber içeriğimizde sizlere aktarıyoruz. Peki İŞKUR üzerinden hangi şubelerine personel alımı yapacak? Bim ve A101 marketler tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

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