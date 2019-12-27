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  • 27.12.2019 19:14
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 19:16

263 işçi alımı yapacak! TCCD işçi alımı başvurusu nereden yapılır, şartları nelerdir?

Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere çeşitli alanlarda alımlar yapılacağı duyuruldu. Alım duyurusunun yapılmasıyla birlikte başvuru yapma düşüncesi olan vatandaşlar bu kapsamda TCDD 263 işçi alımı hakkında araştırma yapıyor. Peki, TCCD işçi alımı başvurusu nereden yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair merak edilenler...

TCDD işçi alımı yapacak!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 263 işçi alımı yapacağı açıklandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte gözler başvuru şartlarına ve başvuru hakkındaki diğer detaylara çevrildi. Başvuru yapma düşüncesi olan vatandaşlar TCCD işçi alımı başvurusu nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

TCDD 263 İŞÇİ ALIMI YAPACAK

İşte yapılan açıklama...

"Genel Müdürlüğümüz işyerlerine çeşitli unvanlarda 263 işçi istihdamı yapılacaktır.

İşçi alımına ilişkin ilanlarımız 26.12.2019-30.12.2019 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesinde yayınlanacak olup başvurular bu site üzerinden gerçekleştirilecektir.

İŞKUR üzerinden başvurularını yapıp nihai listeye giren adaylar 20.01.2020-07.02.2020 tarihleri arasında aşağıda belirtilen evrakları TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 ALTINDAĞ/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. Evraklarını posta ile gönderen adaylar, ayrıca bu evrakların taranmış suretlerini isciistihdam@tcddtasimacilik.gov.tr adresine mail atacaklardır.

Belirtilen tarihler arasında teslim edilmeyen evraklar kesinlikle işleme alınmayacaktır.

NOT: Sadece İŞKUR üzerinden başvuru yapıp nihai listeye girmeye hak kazanan adaylar belge teslim edeceklerdir.

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