KPSS şartsız İŞKUR üzerinden personel alım başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Sahil Güvenlik, Jandarma personel alımı için açıklama yapıldı. Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı için Armador, Kaynakçı, Elektrikçi, Elektronikçi, Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni , Tesviyeci, Raspacı , Tornacı, Mekaniker, Kızakçı unvanları için toplamda 19 kontenjan ayrıldığı belirtildi. Jandarma Genel Komutanlığı ise bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla 9 unvanda 19 devlet memuru ve 22 unvanda 94 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Detaylar takvim.com.tr'de

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