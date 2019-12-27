2019'un artık son günlerine geldiğimiz şu günlerde İŞKUR yeni personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. Bu bağlamda Aralık ayının sonunda yapılacak olan alımlarda farklı pozisyonlarda ve alanlarda toplamda 41 bin 951 personel alımı gerçekleştirilecek olup alımlar kamu ve özel sektör kurumları tarafından gerçekleştirilecek. Haberimizin devamında hangi alanlarda en çok alım var, kamu kurumlarına yapılacak olan alımlara ilişkin detaylar yer almaktadır. İŞKUR üzerinden yayınlana kamu kurumu ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden iş yeri türünü "Kamu" olarak seçerek görmek ve online başvurmak mümkündür. Detayı takvim.com.tr'de

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