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  • 28.12.2019 09:46
  • Son Güncelleme: 28.12.2019 09:46

hangi alanlarda en çok alım yapıyor? İŞKUR ile 41 bin personel alım başvuru şartları nedir?

üzerinden Aralık ayı sonlarında yapılacak olan Kamu ve de toplamda 41 Bin 951 gerçekleştirilecektir. Alımlarla ilgili kadro dağılımı haberimizdedir. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir. İşte İŞKUR ile 41 bin personel alım başvuru şartları açıklaması ve İŞKUR hangi alanlarda en çok alım yapıyor?

İŞKUR ile 41 bin personel alınacak! İşte şartlar

2019'un artık son günlerine geldiğimiz şu günlerde İŞKUR yeni personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. Bu bağlamda Aralık ayının sonunda yapılacak olan alımlarda farklı pozisyonlarda ve alanlarda toplamda 41 bin 951 personel alımı gerçekleştirilecek olup alımlar kamu ve özel sektör kurumları tarafından gerçekleştirilecek. Haberimizin devamında hangi alanlarda en çok alım var, kamu kurumlarına yapılacak olan alımlara ilişkin detaylar yer almaktadır. İŞKUR üzerinden yayınlana kamu kurumu ilanlarına https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden iş yeri türünü "Kamu" olarak seçerek görmek ve online başvurmak mümkündür. Detayı takvim.com.tr'de

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