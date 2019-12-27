İŞKUR ile Eti Maden İşletmeleri 2020 yılı için personel alımı meydana getirecek. İŞKUR üzerinden Eti Maden İşletmeleri personel ihtiyacını karşılamak için, farklı pozisyonlara alım yapılacağını belirtti. Bu bağlamda İŞKUR üzerinden yapılacak ve müracaat süreci önümüzdeki hafta başlıyor. İlgili ilan İŞKUR üzerinde 30 Aralık 2019 tarihinde yayımlanarak müracaat süreci başlayacak olup en geç 4 gün içerisinde, 03 Ocak 2020 tarihine kadar başvuruların yapılmış olması gereklidir. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, hem de da kişinin mesleğine yada eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ