Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR tarafından farklı illere bekçi alımı yapılacak. İlanlara göre İŞKUR, her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere 29 Aralık 2019 tarihine kadar 10 ilimizde bekçi alımı yapacak. Bekçi alımı başvurusunda bulunmak isteyen adayların en az ilkokul ve ilköğretim mezunu olmaları yeterlidir. Bekçi alımı başvurusunda bulunmak isteyen adayların; her ilanda öğrenim şartı farklı olmak üzere en az okuryazar, ilköğretim ve lise mezunu öğrenim düzeylerinden olmaları gerekmektedir. Adayların İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını takip etmesi gerekir. işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR sistemine kayıt olmak için İŞKUR bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.



DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ