İŞKUR üzerinden KPSS şartsız onlarca belediyeye personel ve işçi alımı yapılacak. İŞKUR son zamanlara personel alım ilanlarına hız verdi. Bu bağlamda vatandaşlar İŞKUR'un resmi internet sitesine akın ediyor. 82 belediyeye kendi bünyesinde ya da taşeron kadrolarında yer vermek üzere yeni personellerini arıyor. Farklı nitelik ve çeşitli branşlarda yapılacak alımları takvim.com.tr'de verdik. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

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82 BELEDİYE İŞKUR ÜZERİNDEN İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Adana Karaisali Belediyesi: Beden işçisi aranıyor. Lisans mezunu (bunu biz de anlamlandıramadık)

Antalya Falez: Garson ve temizlikçi aranıyor. İlköğretim veya lise mezunu aranıyor.

Antalya Belseki: Mimar aranıyor.

Aydın NAZBEL: İşletme Sorumlusu. 10 yıl deneyim, mesleki eğitim belgesi şartları var.

Çanakkale Bayramiç: Akaryakıt Pompacısı. Lise mezunu şartı var.

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