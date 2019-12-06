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  • 06.12.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 11:50

duyurusu! 51 belediye KPSS şartsız personel alımı yapılacak

İŞKUR personel alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu anlamda İŞKUR, personel ve memur alımlarında adaylardan KPSS şartı istenmeyeceğini ve en az ilkokul olmak üzere her okur düzeyden personel alımı yapılacağını açıkladı. İŞKUR 'da yayımlanan personel alımı ilanlarında başvuru detayları haberimizde. İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel iş ilanlarını İŞKUR resmi internet sitesinden veya haberimiz içinde yer alan linkten takip edebilirsiniz. En fazla güvenlik görevli, temizlik personeli, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi alımları yapılacak. İşte İŞKUR KPSS şartsız başvuru şartları açıklaması

İŞKUR’da son dakika duyurusu! 51 belediye KPSS’siz...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi aracılığı ile belediyelere personel alım ilanları yayımladı. Yayınlanan ilanlara göre alınacak en fazla güvenlik görevli, temizlik personeli, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi alımları olmak ile birlikte bazı belediye iştirakleri öğretmen, sosyolog, sağlık personeli, büro memuru ve daha birçok meslek gurubundan personel alımı yapacaktır. Peki hangi belediye ve kamu kurumları personel alımı yapacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte tüm ayrıntılar… İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. İŞKUR belediye personel alım ilanları takvim.com.tr'de

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BELEDİYE İŞ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Bazı kamu kurumlarının iş ilanları ile ilgili yapılacak ön kayıt başvuruları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılırken, birçok belediye ve bazı kamu kurumları kendi kurumları üzerinden şahsen yapılması gerekmektedir. Tüm ayrıntılar her bir ilan içeriğinde belirtilmiştir. En fazla güvenlik görevli, temizlik personeli, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi alımları olmak ile birlikte bazı belediye iştirakleri öğretmen, sosyolog, sağlık personeli, büro memuru ve daha birçok meslek gurubundan personel alımı yapacaktır.

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