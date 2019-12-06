Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi aracılığı ile belediyelere personel alım ilanları yayımladı. Yayınlanan ilanlara göre alınacak en fazla güvenlik görevli, temizlik personeli, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi alımları olmak ile birlikte bazı belediye iştirakleri öğretmen, sosyolog, sağlık personeli, büro memuru ve daha birçok meslek gurubundan personel alımı yapacaktır. Peki hangi belediye ve kamu kurumları personel alımı yapacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte tüm ayrıntılar… İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. İŞKUR belediye personel alım ilanları takvim.com.tr'de

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BELEDİYE İŞ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Bazı kamu kurumlarının iş ilanları ile ilgili yapılacak ön kayıt başvuruları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılırken, birçok belediye ve bazı kamu kurumları kendi kurumları üzerinden şahsen yapılması gerekmektedir. Tüm ayrıntılar her bir ilan içeriğinde belirtilmiştir. En fazla güvenlik görevli, temizlik personeli, şoför, vasıflı ve vasıfsız işçi alımları olmak ile birlikte bazı belediye iştirakleri öğretmen, sosyolog, sağlık personeli, büro memuru ve daha birçok meslek gurubundan personel alımı yapacaktır.

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