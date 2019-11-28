Emekli maaşı intibak zammı ve 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri oldukça merak ediliyor. Emekli maaşına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 2020'de de emeklilerin maaşlarına birçok destek yapılacak. Bu destekler arasında ocak maaş zammı da yer alıyor. 3 farklı emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. TOKİ ise emeklilerin bütçesine uygun, uzun vadeli ödeme imkanı sunan konutlar yapacak. İşte emekliye intibak zammı ve 3600 ek gösterge son dakika haberleri sayfamızda

EMEKLİYE DESTEK MÜJDESİ

Hükümet, 12 milyon emeklinin refah düzeyini yükseltmek, gelişme hızından daha fazla pay almalarını sağlamak için 2020'de de tüm imkanları sunacak. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ocak ve temmuzda önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur ve memur emeklisi maaşları da ocakta yüzde 4, temmuzda yüzde 4 zamlanacak, ayrıca oluşan enflasyon farkı yansıtılacak. Tüm emeklilere 2 kez biner lira bayram ikramiyesi ödenecek. Emeklilerin gelecekte yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalmalarını engellemek, sosyal güvenlik hizmetlerini güçlendirmek için 2020 destek ajandasında yer alan başlıklar şöyle:

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