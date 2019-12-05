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  • 06.12.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 09:24

Farklı illere 'dan bekçi alımı başvuru şartları nedir? İşte ilanları ve alım yapılacak şehirler

tarafından yeni bekçi alım ilanları yayınlandı. Yayınlanan ilanlara göre İŞKUR üzerinden 12 ilimizde bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımı başvurusuna en az ilköğretim mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Başvurular İŞKUR'un internet sayfası üzerinden yapılacak olup, başvuru sayfasına ait link, haber içeriğinde verilmiştir. Peki hangi şehirlerde bekçi alımı yapılacak? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilan detayları Bekçilik, vatandaşın gece olunca mal ve can güvenliğinden sorumlu, İçişleri Bakanlığına bağlı, Emniyetin kolluk kuvvetleri birimlerinden biridir.

Bekçi alım ilanları ve İŞKUR bekçi alımı şartları açıklandı

İŞKUR tarafından açıklanan bekçi alım ilanları tüm yurtta ilgiyle karşılandı. Bekçi alım ilanlarına bayahı bir ilgi oldu. İlanlara göre İŞKUR, her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere 29 Aralık 2019 tarihine kadar 12 ilimizde bekçi alımı yapacak. Bekçi alımı başvurusunda bulunmak isteyen adayların; her ilanda öğrenim şartı farklı olmak üzere en az okuryazar, ilköğretim ve lise mezunu öğrenim düzeylerinden olmaları gerekmektedir. Adayların İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını takip etmesi gerekir. işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR sistemine kayıt olmak için İŞKUR bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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İŞKUR BEKÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İŞKUR iş ilanları iş arayan binlerce vatandaş tarafından sorgulanmakta. İŞKUR iş ilanları sayfasında en dikkat çeken ilanlar bekçi alımı iş ilanları olmakta. Türkiye'nin farklı illerinde çok sayıda bekçi alımı yapılmakta. İŞKUR üzerinden alımı yapılacak olan bekçi alımlarına başvurular 29 Aralık'a kadar yapılmakta. Bekçi alımı başvurusunda bulunmak isteyen adayların en az ilkokul ve ilköğretim mezunu olmaları.

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