İŞKUR tarafından açıklanan bekçi alım ilanları tüm yurtta ilgiyle karşılandı. Bekçi alım ilanlarına bayahı bir ilgi oldu. İlanlara göre İŞKUR, her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere 29 Aralık 2019 tarihine kadar 12 ilimizde bekçi alımı yapacak. Bekçi alımı başvurusunda bulunmak isteyen adayların; her ilanda öğrenim şartı farklı olmak üzere en az okuryazar, ilköğretim ve lise mezunu öğrenim düzeylerinden olmaları gerekmektedir. Adayların İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını takip etmesi gerekir. işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR sistemine kayıt olmak için İŞKUR bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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İŞKUR BEKÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İŞKUR iş ilanları iş arayan binlerce vatandaş tarafından sorgulanmakta. İŞKUR iş ilanları sayfasında en dikkat çeken ilanlar bekçi alımı iş ilanları olmakta. Türkiye'nin farklı illerinde çok sayıda bekçi alımı yapılmakta. İŞKUR üzerinden alımı yapılacak olan bekçi alımlarına başvurular 29 Aralık'a kadar yapılmakta. Bekçi alımı başvurusunda bulunmak isteyen adayların en az ilkokul ve ilköğretim mezunu olmaları.

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