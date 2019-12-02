İŞKUR tarafından personel alımları tam gaz devam ediyor. 35 belediye ve 15 kamu kurumu İŞKUR üzerinden işçi alımı yapacak. Yapılacak olan personel alımları KPSS'li ve KPSS şartsız olarak yapılacak olup, birçok meslek gurubundan ve en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden yapılacaktır. Bu bağlamda il-ilçe belediyeleri 350 memur-işçi ve çeşitli kamu kurumları 2300 olmak üzere toplamda 2 bin 650 personel alımı yapacaktır. Aşağıda belirtilen belediyelerin ve çeşitli kamu iştiraklerinin iş ilanlarına ulaşmak için takvim.com.tr'yi takip edin

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Personel alımı yapan kamu kurumlarının ve belediyelerin isimleri aşağıda liste haline belirtilmiştir. Verilen kurumların ilanlarını görüntülemek ve hangi mesleklerden personel alımı yapıldığını görmek ve de kadrolara göre başvuru şartlarını, başvuru yerlerini ve diğer detayları öğrenebilmek için aşağıda belirtilen linklere tıklamanız yeterlidir.

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