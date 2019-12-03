İŞKUR personel alım ilanlarına Belediyeler ile devam ediyor. Bu bağlamda farklı illerde toplam 82 Belediye için personel alımı yapılacak.

Onlarca belediyeye kendi bünyesinde ya da taşeron kadrolarında yer vermek üzere yeni personellerini arıyor. Farklı nitelik ve çeşitli branşlarda yapılacak alımları takvim.com.tr'de verdik. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir.

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