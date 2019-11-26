İŞKUR vasıtasıyla 11 farklı branş için 415 şoför alım ilanı yayımlandı. Minimum ilköğretim mezunu adayların başvuru yapabileceği şoför alım ilanlarını tüm yönleri ile ele alıyoruz. Şoför alımı için İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre 11 kadroda alım yapılacak. İşte o 11 kadro ve o kadrolar için piyasaya çıkan ilan sayıları ve detayları haberimizde yer verdik. Öncelikle bazı kadrolar için firmalar belirli bir eğitim şartı talep ediyor. Adayların bu şarta ne olursa olsun haiz olması gerekiyor. Ek olarak talep edilen kadro için gerekli sürücü belgesine sahip olmak öteki önemli şart. İşte İŞKUR 27 Kasım ilanları...

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İŞKUR ŞOFÖR ALIM İLANLARI

İŞKUR tarafından yayımlanan şoför alım ilanlarına başvuruda bulunmak için temel hususlarda bazı koşullara haiz olmak gerekiyor. Bu başvuru koşulları alım yapacak firmadan firmaya farklılık gösterir. Ancak genel itibariyle adayların sağlamaları gereken koşullar bellidir.

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