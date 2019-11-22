Farklı illerde bulunan şehir hastanelerine en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizde. Bu bağlamda vatandaşlar personel kadrolarını internette araştırmaya başladılar. Kadrolara bakacak olursak eğer; İnsan Kaynakları Müdürü Alımı, Biyomedikal Teknikeri, Tıbbi Laboratuvar Personeli, Kalite Müdürü, İnsan Kaynakları Sorumlusu ve Laboratuvar Sorumlusu gibi pozisyonlarda personel alımı olacak.

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LABORATUVAR SORUMLUSU ALIMI

Elazığ Şehir Hastanesi 'ne yapılan Laboratuvar Sorumlusu alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir: Sağlık Meslek Liseleri'nin ''Laboratuvar Teknisyenliği'', Meslek Yüksek Okulları'nın "Tıbbi Laboratuvar Teknikleri" veya Fen Fakültelerinin ''Biyoloji / Kimya'' bölümlerinden mezun,

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