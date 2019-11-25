Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 25.11.2019 22:22
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 22:22

nasıl alınır? ve kaç ay ödenmektedir? İşte başvuru şartları

İşten ayrılan vatandaşlara Türkiye İş Kurumu tarafından belirli bir dönem aralığında maaş veriliyor. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak maaş alan vatandaşlara ödeniyor. Başvurular ise İŞKUR üzerinden alınıyor. Bu kapsamda işsiz kalan vatandaşlar İŞKUR hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, ? ve kaç ay ödenmektedir? İşte başvuru şartları...

İşsizlik maaşı, işini kaybeden vatandaşlara İŞKUR aracılığıyla belirli dönemler aralığında ödeniyor. Kendi isteğiyle veya işten çıkarılmış kişilere son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre belirli bir süre maaş veriliyor. Ancak işsizlik maaşı başvuru yapabilmek için bazı şartları yerine getirmiş olması gerekiyor. Bu kapsamda "İşsizlik maaşı nasıl alınır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, işsizlik maaşı ne kadardır ve kaç ay ödenmektedir? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar ve kaç ay ödenmektedir? İşte başvuru şartları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri