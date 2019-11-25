İşsizlik maaşı, işini kaybeden vatandaşlara İŞKUR aracılığıyla belirli dönemler aralığında ödeniyor. Kendi isteğiyle veya işten çıkarılmış kişilere son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre belirli bir süre maaş veriliyor. Ancak işsizlik maaşı başvuru yapabilmek için bazı şartları yerine getirmiş olması gerekiyor. Bu kapsamda "İşsizlik maaşı nasıl alınır?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, işsizlik maaşı ne kadardır ve kaç ay ödenmektedir? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler...

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.