İŞKUR resmi internet sayfasından peş peşe personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR işbaşı eğitim kursu ve mesleki eğitim kursu kapsamında yapılan personel alımları için haftanın yeni ilanları bugün geldi. Farklı şehirlere yapılan personel alımlarında ilanlar haberimizde yer almaktadır. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. Detaylar takvim.com.tr'de

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Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama

İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;

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