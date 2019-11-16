Coca Cola AŞ Türkiye'nin çeşitli illerinde istihdam edilmek üzere 9 farklı statüde personel alımı yapacağını duyurdu. Ağırlıklı olarak lisans mezunu alacak olan şirketin başka mezuniyet derecelerinde de personel arayışı mevcut. İşte o ilan detayları ve başvuru şartları..
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SATIŞ TEMSİLCİSİ
GENEL NİTELİKLER
Üniversite mezunu
İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip
MS Office uygulamalarına hakim
Sürücü belgesine sahip (aktif kullanabilen)
Analitik bakış açısına sahip, ilişki yönetimi güçlü, ekip çalışmasına yatkın, planlama ve organize etme yeteneği yüksek
Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için)
İŞ TANIMI
Müşteride sipariş talebi yaratmak
Pazar payı, bulunabilirlik ve satış hacmi için gerekli çalışmaları yapmak, aksiyonları hayata geçirmek
Müşteri ilişkilerini güçlendirmek, problemleri çözmek
Yeni müşteriler kazanmak
Ekipman kontrolü ve takibini yapmak
İlgili pazardaki faaliyetleri takip etmek
Tanzim-teşhir faaliyetlerini denetlemek
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