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  • 16.11.2019 11:43
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 11:43

yüzlerce ı yapacak! İşte başvuru şartları

ilanları yayınladı. Coca Cola 9 farklı pozisyonda yüzlerce personel alımı yapacağını duyurmasından sonra büyük bir ilgi başladı. 9 farklı pozisyonda ilan veren şirket lise mezunları, üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere farklı niteliklerde eleman istihdam edecek. Aranan personellerde ağırlıklı olarak lisans mezunu tercihi yer alıyor. İşte başvuru şartları ve detaylar..

Coca Cola yüzlerce personel alımı yapacak

Coca Cola AŞ Türkiye'nin çeşitli illerinde istihdam edilmek üzere 9 farklı statüde personel alımı yapacağını duyurdu. Ağırlıklı olarak lisans mezunu alacak olan şirketin başka mezuniyet derecelerinde de personel arayışı mevcut. İşte o ilan detayları ve başvuru şartları..

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SATIŞ TEMSİLCİSİ

GENEL NİTELİKLER

Üniversite mezunu
İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip
MS Office uygulamalarına hakim
Sürücü belgesine sahip (aktif kullanabilen)
Analitik bakış açısına sahip, ilişki yönetimi güçlü, ekip çalışmasına yatkın, planlama ve organize etme yeteneği yüksek
Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için)

İŞ TANIMI

Müşteride sipariş talebi yaratmak
Pazar payı, bulunabilirlik ve satış hacmi için gerekli çalışmaları yapmak, aksiyonları hayata geçirmek
Müşteri ilişkilerini güçlendirmek, problemleri çözmek
Yeni müşteriler kazanmak
Ekipman kontrolü ve takibini yapmak
İlgili pazardaki faaliyetleri takip etmek
Tanzim-teşhir faaliyetlerini denetlemek

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