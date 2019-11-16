Coca Cola AŞ Türkiye'nin çeşitli illerinde istihdam edilmek üzere 9 farklı statüde personel alımı yapacağını duyurdu. Ağırlıklı olarak lisans mezunu alacak olan şirketin başka mezuniyet derecelerinde de personel arayışı mevcut. İşte o ilan detayları ve başvuru şartları..

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SATIŞ TEMSİLCİSİ

GENEL NİTELİKLER

Üniversite mezunu

İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip

MS Office uygulamalarına hakim

Sürücü belgesine sahip (aktif kullanabilen)

Analitik bakış açısına sahip, ilişki yönetimi güçlü, ekip çalışmasına yatkın, planlama ve organize etme yeteneği yüksek

Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için)

İŞ TANIMI

Müşteride sipariş talebi yaratmak

Pazar payı, bulunabilirlik ve satış hacmi için gerekli çalışmaları yapmak, aksiyonları hayata geçirmek

Müşteri ilişkilerini güçlendirmek, problemleri çözmek

Yeni müşteriler kazanmak

Ekipman kontrolü ve takibini yapmak

İlgili pazardaki faaliyetleri takip etmek

Tanzim-teşhir faaliyetlerini denetlemek

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