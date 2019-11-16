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  • 16.11.2019 16:56
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 16:56

İŞKUR'da güvenlik görevlisi, kasiyer, bekçi ve temizlik görevlisi alımı ilanları duyuruldu! İşte o iller

Her yıl İŞKUR aracılığıyla on binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. Yurt genelinde iş arayışı olan vatandaşlar İŞKUR tarafından olanak sağlanıyor. İŞKUR bu hafta internet sitesinden güncel iş ilanlarını yeniledi. İŞKUR'un yayımladığı iş ilanlarına göre Türkiye'nin birçok ilinde istihdam edilmek üzere güvenlik görevlisi, kasiyer, bekçi ve temizlik görevlisi alımı ilanları duyuruldu. İşte alım yapılacak o iller...

İŞKUR'da binlerce personel alımı yapılacak!

İŞKUR vasıtasıyla yayımlanan ilanlara vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Kurum tarafından özel ve kamuda istihdam edilmek üzere yeni ilanlar yayımlandı. Yer alan bilgilere göre güvenlik görevlisi alımı için 68 ilan, bekçi alımı için 19 ilan, temizlik görevlisi için 538 ilan ve kasiyer alımı için ise 187 ilan yayımlandı. İşte yayımlanan ilanlara dair bilgiler ve İŞKUR'a kayıt olmak için yapılması gerekenler...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Güvenlik Görevlisi: 68 ilan
Bekçi: 19 ilan
Temizlik Görevlisi: 538 ilan
Kasiyer: 187 ilan

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; güvenlik görevlisi, kasiyer, bekçi ve temizlik görevlisi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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