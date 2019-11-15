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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 12:22

En az okur yazar olmak şartı ile personel alınacak!

itibari ile İŞKUR ilan yayınlamaya devam ediyor. Bugün itibari ile açıklanan ilanlarla ilgili kamuya farklı nitelikte ve farklı alanlarda nitelikli i alımı yapılacak. İŞKUR tarafından açıklanan ilan süreçleri sürüyor. Adaylardan aranan şartlar nedir? Nasıl başvuru yapılır? hangi kurumlar alım yapacak? İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara başvurular Türkiye İş Kurumu İnternet adresi üzerinden veya ilgili kurumların bulunduğu illerdeki İŞKUR İl Müdürlüklerinden başvuru yapmak mümkündür.

En az okur yazar olmak şartı ile personel alınacak!

İŞKUR aracılığı ile 15 Kasım 2019 tarihi itibari ile ve hafta ortasında yayımlanan ilanlara başvuru süreci hala devam ediyor. İşte o ilanlar ve detayları. İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara başvurular Türkiye İş Kurumu İnternet adresi üzerinden veya ilgili kurumların bulunduğu illerdeki İŞKUR İl Müdürlüklerinden başvuru yapmak mümkündür. Adaylara başvuru için en geç 18 Kasım 2019 tarihine kadar süre verildi. İlanları https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden inceleyebilirsiniz. İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz

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ALIM YAPACAK KURUMLAR HANGİLERİ:

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan kamu ilanlarına göre belediyeler, Üniversiteler, Öğretmenevleri bünyelerindeki personel eksikliğini karşılamak üzere alım yapacaklar. İşte detaylar.

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