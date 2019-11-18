İŞKUR yeni personel alımı ilanları yayımlandı. 18 Kasım tarihli ilanlara göre, alım yapılacak pozisyonlar; kamyon şoförü, aşçı yardımcısı, diğer teknisyen ve teknikerler, temizlik görevlisi, garson, mutfak görevlisi ve inşaat boyacısı olarak açıklandı. Birçok kuruma yapılacak personel alımına dair şartlar açıklandı. Peki, MEB, Diyanet, DKK, SGK personel alımı başvuru şartları neler? 2019 İŞKUR personel alımı başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlüklerine şahsen başvuru ile yapılacak. 18 Kasım'da başlayan başvuruların bitiş tarihine ilgili ilanın üzerinden erişebilirsiniz. Adayların başvuru yapabilmesi için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine üyelik giriş yapması gerekiyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN