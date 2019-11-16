Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., kendi resmi web sitesi üzerinden yeni personel alım ilanları yayımladı. Tam 5 kadroya olmak üzere yeni personel alımları yapacağını duyuran THY, başvuru şart ve detaylarına da ilan üzerinde yer verdi. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Türk Hava Yolları A.O. marka topluluğunun bir parçasıdır. Dünyanın ileri gelen havacılık servis tedarikçilerinden olan marka, müşterilerine 8.600 kişilik uzman ekibiyle; kaliteli ve kapsamlı bakım, onarım, modifikasyon ve rekonfigürasyon hizmetleri sunmaktadır.

1) TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş. PERSONEL ALIM İLANLARI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Yapısal Bakım Personeli

Turkish Technic, Türk Hava Yolları A.O. marka topluluğunun bir parçasıdır. Dünyanın ileri gelen havacılık servis tedarikçilerinden olan marka, müşterilerine 9.000 kişilik uzman ekibiyle; kaliteli ve kapsamlı bakım, onarım, modifikasyon ve rekonfigürasyon hizmetleri sunmaktadır.

İstanbul, Ankara ve Aydın'da bakım hangarları bulunan Turkish Technic, operasyonlarını İstanbul'da İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı tesisleri olmak üzere iki kıtada yürütmekte; mühendislik ve bakım faaliyetlerinin yanı sıra komponent bakım-yedek desteği, dizayn, sertifikasyon ve üretim alanlarında birçok uluslararası havayolu şirketine hizmet vermektedir.

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