İŞKUR yeni haftada personel alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'nin en büyük marketleri olan BİM ve A101 personel ve işçi alımı yapacak. BİM ve A101 personellere 2500 ile 2750 arasında maaş verecek. Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvuru şartları ve başvuru şekli haberimizde. İŞKUR ve BİM ve A101 kariyer sayfaları üzerinden art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların kendilerine en yakın Bim ya da A101 marketin şubesine gidilmesi gerekiyor.

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