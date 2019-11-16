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  • 16.11.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 11:13

ve personel alacak! İşte başvuru şartları

tarafından 'nin en büyük market zincirleri olan ve için personel alımları yapılacak. personel ilanlarına bir haftadır yoğun bir talep bulunmakta. Farklı a , farklı şehirlere yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar, alım yapılan kadrolar ve başvuruya dair detaylar haberimizde yer alıyor. İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. BİM ve A101 personel alım detayları ve kadrolar sayfamızda

BİM ve A101 2500-2750 TL maaşla personel alacak

İŞKUR yeni haftada personel alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'nin en büyük marketleri olan BİM ve A101 personel ve işçi alımı yapacak. BİM ve A101 personellere 2500 ile 2750 arasında maaş verecek. Farklı şehirlere yapılan personel alımında başvuru şartları ve başvuru şekli haberimizde. İŞKUR ve BİM ve A101 kariyer sayfaları üzerinden art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların kendilerine en yakın Bim ya da A101 marketin şubesine gidilmesi gerekiyor.

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