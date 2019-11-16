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  • 16.11.2019 17:52
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 17:53

ile 'a kadar 45 bin 500 memur ve personel alımı yapılacak!

'de son aylarda devam eden istihdam hamlesine büyük destek sağlıyor. Konuyla ilgili yayınlanan son ilanlarda 68 farklı belediye ve kamu kuruluşlarına alım yapılacağı belirtilirken çoğu ilanda şartının aranmayacak olması büyük bir fırsat yarattı. Özellikle büro personeli, danışman, sağlık personeli, öğretmen, vasıflı ve vasıfsız işçi, farklı alanlardan operatörlerinde şoför ve teknikere kadar farklı meslek gruplarını kapsayacak bu alanlarda, kurum ve kuruluşlarda da farklılıklar yer almaktadır. İşte 45 bin 500 memur ve ...

45 bin 500 memur ve personel alımı yapılacak!

İŞKUR tarafından yayınlanan son ilanlar ile birlikte 30 Kasım'a kadar farklı alanlarda 45 bine yakın memur ve personel alınacak. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor.


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