İŞKUR tarafından yayınlanan son ilanlar ile birlikte 30 Kasım'a kadar farklı alanlarda 45 bine yakın memur ve personel alınacak. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor.



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