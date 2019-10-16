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  • Son Güncelleme: 24.10.2019 14:55

ilköğretim mezunu binlerce personel alacak!

üzerinden binlerce personel ve memur alımına devam ediliyor. Bu anlamda tecrübeli ve tecrübesiz personel alımları yapacak. İş bulmak isteyen vatandaşlar İŞKUR açık iş ilanlarını esube.iskur.gov.tr üzerinden açıklamaya devam ediyor. Bizde haberimizde en fazla alım yapılan kadroları derledik. 15 Ekim itibari ile eğitim düzeyinde en az okur yazar olma şartı ile 9 bin 837 beden işçisi alınacak.

İŞKUR ilköğretim mezunu binlerce personel alacak!

Türkiye İş Kurumu üzerinden farklı eğitim düzeylerinde, tecrübesiz, tecrübeli binlerce personel alımı yapılacak. Lise, önlisans ve lisans mezunu yüzlerce personel alımı başvuru şartları neler? En çok alım yapılan meslekler ve diğer detaylar haberimizde. Kamu ve özel firmalara çok sayıda personel alım ilanları açıklanmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden istihdam edilecek olan personel alımlarına her geçen gün yenileri ekleniyor.

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Nadiye Nadiye

Nezamana kadar sürecek alımlar. benimde çok ihtiyacım var eşimden ayrı yaşıyorum Bakmakla yükümlü olduğum çocuklarımvar lütfen yardımcı olurmusunuz çok ihtiyacım var

Aynı Görüşte misiniz?
evet14
hayır21
cevapla 17.10.2019 20:52
Hamit Hamit

Ne zamana kadar devam edecek işe ihtiyacım var

Aynı Görüşte misiniz?
evet14
hayır4
cevapla 17.10.2019 19:07
G&#252;lben Gülben

Ne zamana kadar kayıt süresi ve başka ne işi var?

Aynı Görüşte misiniz?
evet24
hayır8
cevapla 17.10.2019 12:51
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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