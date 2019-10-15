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  • 15.10.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 11:46

personel alımı iş ilanları! İŞKUR vasıflı vasıfsız binlerce !

personel alımları için açıklanan ilanlar vatandaşların yüzünü güldürüyor. Vasıflı vasıfsız işçi alım ilanları oldukça merak ediliyor. İŞKUR iki hafta içinde binlerce işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. En çok alım yapılacak olan ilk 10 meslek grubu arasında (Genel), , / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (), Kasiyer, Ön Muhasebeci , , , Bulaşıkçı (Stevard) kadroları yer alıyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İşte iş ilanları!

İŞKUR vasıflı vasıfsız binlerce daimi işçi alımı yapılacak

15 Ekim İŞKUR personel alımı iş ilanları! İŞKUR 15 gün içerisinde tam 55 farklı meslek gurubundan toplamda 27 bin 633 daimi işçi ve nitelikli personel alımı yapacak. Alınacak işçiler yerleştirilen iş yerlerinde daimî olarak görevlendirilecektir. En fazla işçi alımı beden işçisi, temizlik, kasiyer, müşteri temsilcisi, şoför, tekstil işçisi, sanayi üretim elemanları gibi alanlarda olacaktır. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. İŞKUR kayıt işlemleri 2 farklı şekilde yapılmaktadır. Çünkü İŞKUR tarafından iş arayanlara iş olanakları sunulurken, bu sunulan iş olanaklarının da işçi arayan işverenler tarafından girilmesi için her iki tarafa da ayrı bir sistem oluşturulmuştur.

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