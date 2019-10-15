15 Ekim İŞKUR personel alımı iş ilanları! İŞKUR 15 gün içerisinde tam 55 farklı meslek gurubundan toplamda 27 bin 633 daimi işçi ve nitelikli personel alımı yapacak. Alınacak işçiler yerleştirilen iş yerlerinde daimî olarak görevlendirilecektir. En fazla işçi alımı beden işçisi, temizlik, kasiyer, müşteri temsilcisi, şoför, tekstil işçisi, sanayi üretim elemanları gibi alanlarda olacaktır. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. İŞKUR kayıt işlemleri 2 farklı şekilde yapılmaktadır. Çünkü İŞKUR tarafından iş arayanlara iş olanakları sunulurken, bu sunulan iş olanaklarının da işçi arayan işverenler tarafından girilmesi için her iki tarafa da ayrı bir sistem oluşturulmuştur.

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