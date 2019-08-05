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  • Son Güncelleme: 13.08.2019 11:13

ile bu hafta vı yapacak!

Özel şirketler ve kurumların birçoğu sigorta teşviki nedeniyle personel ihtiyaçlarını üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda 'da 05 Ağustos itibari ile ve şirketlere ait 42 bin 795 farklı iş ilanı bulunmaktadır. Yayınlanan iş ilanlarına göre, Türkiye genelinde vı yapılacak.

İŞKUR bu hafta vasıflı vasıfsız binlerce personel alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu kurum ve kurumları yanı sıra, binlerce özel şirket kurumlarının personel gereksinimlerini karşılamak için aracılık etmeye, TYP, İş Eğitim Programları ve Mesleki Eğitim Kursları ile yeni personel istihdamı meydana getirmeye devam ediyor. İŞKUR yayınlamış olduğu 42 bin 795 iş duyuru ile bu hafta özel sektörde bulunan birçok şirkete binlerce personel alımı yapılacağını bildirdi.

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