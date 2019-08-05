Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamu kurum ve kurumları yanı sıra, binlerce özel şirket kurumlarının personel gereksinimlerini karşılamak için aracılık etmeye, TYP, İş Eğitim Programları ve Mesleki Eğitim Kursları ile yeni personel istihdamı meydana getirmeye devam ediyor. İŞKUR yayınlamış olduğu 42 bin 795 iş duyuru ile bu hafta özel sektörde bulunan birçok şirkete binlerce personel alımı yapılacağını bildirdi.