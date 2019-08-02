Bekçi alımı ilanları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanıyor. Bekçi olmak isteyen adaylar ise İŞKUR bekçi alımı ilanlarını yakından takip ediyor. "İŞKUR ile bekçi alımı ne zaman yapılacak?" sorusu bu nedenle merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. İşte ilanlara dair detaylar...

İŞKUR GÜNCEL BEKÇİ ALIMI İLANLARI

Güncel bekçi alımı ilanları İŞKUR'un resmi sitesinden yayımlanmaktadır. İlanda son başvuru tarihleri ve şartları da yer almaktadır. İŞKUR bekçi ilanlarını görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

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