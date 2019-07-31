İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresinden personel alımlarına devam ediyor. Bu bağlamda yeni açıklanan ilanlarda 30'dan fazla şehre personel alımları yapılacak. Bu açık iş ilanlarına başvurmak için öncelikle İŞKUR'a kayıt olmanız gerekmektedir. İŞKUR e-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz