2 Ağustos İŞKUR 600 güvenlik görevlisi alım başvuru şartları nedir? İşte esube.iskur.gov.tr adresinde İŞKUR ilanları. İŞKUR üzerinden 600 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.Başvuru koşullarının neler olduğunu ve çalışma koşullarını sitemizden detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. İŞKUR üzerinden yayınlanan güvenlik görevlisi alım ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR il müdürlüklerinden ya da İŞKUR internet sitesi üzerinden ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmektedir. İlana ulaşmak ve başvuru yapmak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048 adresinde ilanlara erişim sağlayabilir ve başvuru yapabilirsiniz. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir. Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.