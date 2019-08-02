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  • 02.08.2019 13:12
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 13:26

2 Ağustos 600 güvenlik görevlisi alım başvuru şartları nedir? İşte adresinde

Ağustos ayı iş ilanlarını peşi sıra yayınlamaya devam ediyor. Bu anlamda 600 güvenlik görevlisi İŞKUR üzerinden alınacak. Her gün binlerce kişinin çeşitli pozisyonlarda işi aradığı site üzerinden yeni yayınlanan ilanlara göre farklı illerde ve farklı kuruluşlar bünyesinde görevlendirilmek üzere silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. İlgili pozisyona 600 kişi alınacak olup alım şartları ve diğer detaylar ise haberin devamında yer almaktadır. Öncelikle görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler. Peki 2 Ağustos başvuru şartları nedir? İşte adresinde ve detaylar

İŞKUR üzerinden 600 güvenlik görevlisi alınıyor

2 Ağustos İŞKUR 600 güvenlik görevlisi alım başvuru şartları nedir? İşte esube.iskur.gov.tr adresinde İŞKUR ilanları. İŞKUR üzerinden 600 güvenlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.Başvuru koşullarının neler olduğunu ve çalışma koşullarını sitemizden detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. İŞKUR üzerinden yayınlanan güvenlik görevlisi alım ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR il müdürlüklerinden ya da İŞKUR internet sitesi üzerinden ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmektedir. İlana ulaşmak ve başvuru yapmak için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048 adresinde ilanlara erişim sağlayabilir ve başvuru yapabilirsiniz. Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir. Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

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