Kamu kurumları Ağustos ayına girdiğimiz şu günlerde personel memur ve polis alımlarına devam ediyor. Kamu kurumları memur açığını kapatmak için yeni ilanlar yayımladı. Son zamanlarda Ağustos ayının girmesi ile beraber kamuya 15 bin 350 kişilik boş kadro ile memur alımı, personel alımı, asker alımı ve polis alımı yapılacak. Ayrıca bir çok bakanlık ve kurumlarda yeni ilanlar yayımladı ve alım yapacaklar. Kamu kurumları ayrıca İdare Memuru, Öğretmen, ofis Memuru, sosyal yardım ve İnceleme Görevlisi, baytar hekim, İdare memuru, sosyal Çalışmacı, Psikolog benzer biçimde kadrolarda alım yapıyorlar. Peki 2019 Ağustos ayı lise, ön lisans ve lisans mezunu 15 bin 350 memur, personel polis alım başvuru şartları nedir?