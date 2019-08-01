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  • 02.08.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 09:20

Lise, 2019 Ağustos ayı 15 bin 350 memur, personel

2019 Ağustos ayı lise, 15 bin 350 memur, personel nedir? Kamuya en az lise mezunları arasından memur personel ve polis alınmak üzere ilanlar art arda geldi ve başvuru süreci başlıyor. Peki kimler başvuru yapabilir? Kamu kurumları ve kamu kuruluşları uzun süredir sadece lisans mezunu adaylar arasında alım yapmaktaydılar. Ancak son hafta yayımlanan ilanlara göre en az lise mezun olmak kaydı ile, Ön Lisans ve Lisans mezunu memur, personeli polis ve asker alımları yapılıyor. Hatta bazı üzerindeki ilanlara göre de ilköğretim mezunu personel alımları da yapılmaktadır. Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.

15 bin 350 memur, personel ve polis alım yapılacak!

Kamu kurumları Ağustos ayına girdiğimiz şu günlerde personel memur ve polis alımlarına devam ediyor. Kamu kurumları memur açığını kapatmak için yeni ilanlar yayımladı. Son zamanlarda Ağustos ayının girmesi ile beraber kamuya 15 bin 350 kişilik boş kadro ile memur alımı, personel alımı, asker alımı ve polis alımı yapılacak. Ayrıca bir çok bakanlık ve kurumlarda yeni ilanlar yayımladı ve alım yapacaklar. Kamu kurumları ayrıca İdare Memuru, Öğretmen, ofis Memuru, sosyal yardım ve İnceleme Görevlisi, baytar hekim, İdare memuru, sosyal Çalışmacı, Psikolog benzer biçimde kadrolarda alım yapıyorlar. Peki 2019 Ağustos ayı lise, ön lisans ve lisans mezunu 15 bin 350 memur, personel polis alım başvuru şartları nedir?

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