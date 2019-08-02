İŞKUR 2019 Ağustos ayı memur personel alımı başvuru şartları! İşte İŞKUR açık iş ilanları banka, belediye... Ağustos ayı için memur alımı ve personel alımı ilanlarına başvuru süreci başladı. Peki kimler başvuru yapabiliyor? KPSS'siz memur alımları ise genelde Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılıyor. KPSS'siz memur alımları içerisinde, Askeri Personel alımları, Banka Personel alımları ve Belediye personel alımları yer alıyor. Her gün yeni bir kamu ilanı yayımlanmaya devam ediyor. Temmuz ayının son haftasına girdik ve yeni ilanlar gelmeye başladı ve bir çok alımın Ağustos ayı içerisinde devam edeceği açıklandı. İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz.