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  • 02.08.2019 12:49
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 13:19

ayı memur ! İşte banka, belediye...

Ağustos ayı ile birlikte iş ilanları tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda açık iş ilanları banka, belediye, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımları hızlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanında bakanlıklar da personel alımlarını İŞKUR üzerinden yapmakta. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım ilanını İŞKUR üzerinden yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR alımları için yayımlanan ilanda 1 Ağustos 2019 ile 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında ziraat mühendisi, endüstriyel bakım onarım, büro yönetimi ve yönetici asistanı ile inşaat boyacısı kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. İşte İŞKUR ayı memur ve sayfamızda

Ağustos ayı İŞKUR açık iş ilanları banka, belediye...

İŞKUR 2019 Ağustos ayı memur personel alımı başvuru şartları! İşte İŞKUR açık iş ilanları banka, belediye... Ağustos ayı için memur alımı ve personel alımı ilanlarına başvuru süreci başladı. Peki kimler başvuru yapabiliyor? KPSS'siz memur alımları ise genelde Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılıyor. KPSS'siz memur alımları içerisinde, Askeri Personel alımları, Banka Personel alımları ve Belediye personel alımları yer alıyor. Her gün yeni bir kamu ilanı yayımlanmaya devam ediyor. Temmuz ayının son haftasına girdik ve yeni ilanlar gelmeye başladı ve bir çok alımın Ağustos ayı içerisinde devam edeceği açıklandı. İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz.

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