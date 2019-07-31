İŞKUR Ağustos ayının ilk gününden itibaren personel alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye kapsamında binlerce personel ve memur alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu toplumsal çalışma programları, işsizlik sigortası, kamu işçisi, kuruluş dışı kamu işçisi alımı, işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim programları ile girişimcilik programı eğitimi ile engelli istihdamı kapsamında alımlar için başvurular halen devam ediyor. İŞKUR e-şube portalı üzerinden açık iş ilanları sayısı açıklanmakta. Meslek gruplarında en çok istihdamlar gövde işçisi kadrolarında gerçekleştirilecek. İŞKUR E-Şube üzerinden veya https://esube.Iskur.Gov.Tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.Aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz.