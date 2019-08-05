6 Ağustos İŞKUR kamu personeli alımı İlanları: İŞKUR DT, SGK, MSB, MEB ve üniversite personel alım başvuru şartları. Ağustos ayının ilk haftasının ilanları yayımlandı.61 Kişilik boşluk ile farklı kamu kurumları tarafından memur, personel ve işçi alımı yapılacak. İşte şartlar. MEB e bağlı olan Öğretmenevi müdürlükleri alım yapıyor. Bu kapsamda, Kalecik Öğretmenevi ve Aso Müdürlüğü 1 Aşçı Yardımcısı, 2 Mutfak Görevlisi, 4 Şoför - Yük Taşıma alacak. Niğde İl Milii Eğitim Müdürlüğü ise 3 Engelli Beden işçisi alımı yapacak. Öğretmenevi Müdürlüğü ise 1 Gıda Mühendisi alacak. İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak ilanlarınız görebilirsiniz.