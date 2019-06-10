İŞKUR 600 büro memuru büro işçisi KPSS şartsız alım başvuru şartları! İŞKUR güncel iş ilanları başvuru ekranı. İŞKUR tarafından 14-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında büro memur alımı için yeni iş ilanları yayınlandı. İŞKUR'den yapılan duyurularda 491 büro memur alımı (genel), 24 büro memur alımı (idari işler) ve 78 Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı, 76 büro işçisi, 2 Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni, 1 Büro Memuru (Dış Ticaret) alımı, toplamda ise 675 büro memur personel alımı için yeni iş ilanları olduğu bildirildi. İstihdama yönelik yapılan İŞKUR duyurularında, her ilden toplamda 2 binden fazla daimi memur alımı yapılacağı söylendi.