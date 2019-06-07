Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen personel alımı sözlü mülakatları 06 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Mülakatların ardından adaylar mülakat sonuçlarını merak etmeye başladı. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

GSB SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB sözlü mülakatlarının gerçekleştirilmesinin ardından adaylar şimdi gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Ancak sonuçların ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

DENEME SÜRESİ 60 GÜN OLACAK

İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda 3 bin 243 personel istihdam edilecek. 18 yaşını tamamlayan ve özel şartları karşılayan kişiler, 60 günlük deneme süresine tabi tutulacak. Bu süreçte başarılı olanlar göreve devam ederken, başarısız olanların iş akdi son bulacak.

Başvuru esnasında talep edilen belge ve bilgileri yanlış gönderen kişilerin adaylıkları, sonradan anlaşılsa bile son bulacak. Kuraya ve sözlü sınava alım yapılacak kişi sayısının dört katı kadar aday katılacak.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN SÜREÇ VE SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

19 Nisan 2019 - İl Müdürlüklerince belge teslimi için çağırılan yedek adayların son evrak teslim tarihi

30 Nisan 2019 - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların İl Müdürlüklerinin internet sitelerinde ve duyuru panolarında yayımlanması

06 - 17 Mayıs 2019 - Sözlü sınavların gerçekleştirilmesi