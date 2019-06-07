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  • 08.06.2019 09:27
  • Son Güncelleme: 13.06.2019 16:22

güncel yayında

aracılığıyla adaylar arasından personel alımı yapılıyor. personeli ve güvenlik görevlisi kadrolarına en az ilkokul mezunu adaylar arasından bin 260 personel alımı yapılacağına yer verildi.

Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından özek sektöre 543 adet güvenlik görevlisi ve 717 adet çağrı merkezi personeli alımı yapıldığı açıklandı. Farklı şehirlere yapılan personel alımında ilanlar ve başvuru adımları makalemizin devamında.

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