Türkiye İş Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından özek sektöre 543 adet güvenlik görevlisi ve 717 adet çağrı merkezi personeli alımı yapıldığı açıklandı. Farklı şehirlere yapılan personel alımında ilanlar ve başvuru adımları makalemizin devamında.
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