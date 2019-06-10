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  • 11.06.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 16:59

ya 24 belediye 125 memur, personel ve işçi alımı yapıyor! İşte 11 Haziran güncel yeni ilanları

güncel yeni ilanları açıklaması. üzerinde yayımlanan ilanlara göre 24 farklı belediye bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere memur personel alımı gerçekleştiriyorlar. Bu yönde Normal, Engelli, Eski Hükümlü veya TMY kapsamında alımları devam eden belediyeler devamlı olarak ilan yayımlamaya devam ediyorlar

11 Haziran Pazartesi günü itibari ile İŞKUR yine personel ilanları yayınlamaya devam ediyor. Bu anlamda kamu kurumlarına ve belediyelere iş ilanları çıkılmaya başlandı. Haberimizin devamında sizlere alım yapacak belediyeler hakkında bilgiler verdik. Aşağıda Kamu Grubu belediye personel alımlarına ve Kurum Dışı Belediye personel alımlarına ulaşarak alım yapacak belediyelere ulaşabilirsiniz.

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