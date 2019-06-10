11 Haziran Pazartesi günü itibari ile İŞKUR yine personel ilanları yayınlamaya devam ediyor. Bu anlamda kamu kurumlarına ve belediyelere iş ilanları çıkılmaya başlandı. Haberimizin devamında sizlere alım yapacak belediyeler hakkında bilgiler verdik. Aşağıda Kamu Grubu belediye personel alımlarına ve Kurum Dışı Belediye personel alımlarına ulaşarak alım yapacak belediyelere ulaşabilirsiniz.